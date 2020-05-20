РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 мая. Частичное возмещение затрат на приобретение оборудования для создания или модернизации производства могут получить представители малого и среднего бизнеса в Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Для получения финансовой поддержки предпринимателям необходимо подать заявку на портале госуслуг Московской области. Прием заявок продлится до 16 июня.

«Оснащение предприятия оборудованием - один из наиболее затратных этапов инвестпроекта. Поэтому меры финансовой поддержки предпринимателей распространяются на приобретение ими оборудования в целях создания или развития, модернизации производства товаров (работ, услуг), в том числе в целях повышения производительности труда», - сказал глава городского округа Владимир Ружицкий.

Одно из важных условий получения субсидии - регистрация субъекта МСП и осуществление деятельности на территории Московской области.

Производителям будут компенсированы затраты на приобретение оборудования в текущем году и в двух последних месяцах прошлого года. Всего можно будет компенсировать до 50% от стоимости оборудования, но не более 10 миллионов рублей. Также можно компенсировать до 70% затрат, но не более 5 миллионов рублей на первый взнос по лизингу оборудования.