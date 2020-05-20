РИАМО - 20 мая. Предстоящий четверг, 21 мая, может стать самым холодным днем этого месяца в Москве и Подмосковье из-за небывалого арктического вторжения, которое принесет в регион заряды мокрого снега, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В четверг в столичном регионе местами пройдет мокрый снег и ожидается самый холодный день мая! Такие арктические вторжения происходят не чаще одного раза в 18 лет, а такой интенсивности осадки случаются в этот день лишь однажды в четверть века», — написал Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

Синоптик объяснил, что в очаге полярного холода образуется высотный циклон, который обрушится на землю проливными осадками.

Тишковец добавил, что ближайшей ночью и в утром в четверг дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега, ожидается существенное ухудшение видимости. Кроме того, прогнозируется аномальное количество осадков: местами может выпасть до 23-28 миллиметров, что составляет половину от месячной нормы.

«Очаговые снегопады ожидаются в северных, северо-восточных, восточных и северо-западных районах Подмосковья, но есть вероятность и того, что белые «мухи» появятся в небе и на подступах к центру Москвы, в таких административных округах столицы, как СВАО, САО, СЗАО, ВАО, ЮВАО», — добавил Тишковец.

Днем температура воздуха в Москве не превысит плюс 8-10 градусов — такие температурные показатели приходятся по климату на первую декаду апреля.

С понедельника, 25 мая, в регионе начнется потепление. Температурный фон вернется в климатическое русло мая. Прогнозируется от плюс 15 до плюс 20 градусов. В последующие сутки воздух станет прогреваться до плюс 20-25 градусов, что является летним показателем.