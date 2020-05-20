РИАМО - 20 мая. Федеральная антимонопольная служба России не зарегистрировала роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия на территории Российской Федерации во время пандемии коронавирусной инфекции, сообщил заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.

«Ситуация достаточно хорошая, никакого объективного роста в магазинах, существенного, на хлеб и хлебобулочные изделия не произошло», - сказал Цариковский в ходе онлайн-конференции.

По его словам, несмотря на это, были сделаны заявления на данную тему, и даже возбуждены несколько дел.