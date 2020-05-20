РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мая. Рабочие уничтожили борщевик Сосновского в деревне Слащево подмосковного Подольска по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель написал на портал обращение с просьбой устранить борщевик в деревне Слащево. Он отметил, что опасное растение распространилось на единственную пешеходную тропинку на Южной улице. Администрация городского округа Подольск рассмотрела данное обращение по вопросу проведения мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в деревне Слащево.

«Сотрудниками администрации был проведен рейдовый осмотр указанного участка. В результате произведенного осмотра установлено, что участок находится на землях неразграниченной собственности и частично поражен борщевиком. Пораженная территория внесена в региональную географическую информационную систему Московской области. Опасное растение на указанной территории уничтожено», - сказал замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.