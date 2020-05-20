РИАМО - 20 мая. Масочно-перчаточный режим соблюдают 95-98% пассажиров московского метро, также в столице высок процент тех, кто носит маски и перчатки в магазинах, сообщает РИА Новости.

«Мы ввели масочный и перчаточный режим в метро и в магазинах. Добились за последнюю неделю того, что 95-98% в метро соблюдают этот режим», - сказал мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Он подчеркнул, что 93% москвичей также соблюдают режим при посещении точек торговли. Это говорит о том, что граждане заботятся о своем здоровье и здоровье окружающих. При этом Собянин отметил, что соблюдать масочно-перчаточный режим нужно и дальше.

Из-за распространения коронавируса в Москве действует режим самоизоляции, гражданам нельзя выходить из дома без острой необходимости. Кроме того, в общественных местах и транспорте необходимо носить защитные маски и перчатки.

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Текстовая трансляция

20 МАЯ

- Количество госпитализаций с коронавирусом в Москве вышло на уровень месячной давности.

- Собянин рассказал о текущей стадии развития пандемии коронавируса в Москве

Когда мы планируем будущие наши шаги, мы должны понимать, что находимся все равно на высокой стадии заболеваемости и имеем большое количество тяжелобольных.

- Отделение для сложных Covid‑больных планируют открыть в Кубинке в течение недели. Временный медицинский центр для больных с коронавирусом организовали в павильонах Конгрессно‑выставочного центра.

- Ситуация с коронавирусом в России вошла в стадию стабилизации. Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

- За сутки в Московской области скончались 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в регионе умерли 285 человек с Covid-19

- За сутки в России зарегистрировали 8 764 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 903 заболевших. В Москве - 2 699.

- Еще 5440 жителей столицы вылечились от Covid-19 после соответствующего лечения. Всего число людей, выздоровевших от инфекции в Москве, увеличилось до 36936.

- За сутки в столице скончались еще 75 пациентов с коронавирусом.