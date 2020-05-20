РИАМО - 20 мая. Уже в 2020 году будет завершена реконструкция станции первого Московского центрального диаметра Баковка в Одинцове, будут открыты современные вестибюли с кассами и новые переходы через пути, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского городского округа.

Также модернизация ждет и другие станции МЦД-1 — обновят станции Новодачная, Долгопрудная, Сетунь. Реконструированные остановочные пункты наземного метро заработают для 500 тысяч жителей.

«На станции Баковка будет построен дополнительный подземный пешеходный переход с вестибюлем. Новые переходы будут также оборудованы лифтами и эскалаторами. Реконструкцию станции планируется завершить к концу 2020 года», — рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

МЦД-1 от Одинцова до Лобни запустили в ноябре 2019 года. Всего в Одинцовском округе расположено четыре станции первого Московского центрального диаметра — Одинцово, Баковка, Сколково и Немчиновка.

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