РИАМО - 20 мая. Уже в 2020 году будет завершена реконструкция станции первого Московского центрального диаметра Баковка в Одинцове, будут открыты современные вестибюли с кассами и новые переходы через пути, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского городского округа.
Также модернизация ждет и другие станции МЦД-1 — обновят станции Новодачная, Долгопрудная, Сетунь. Реконструированные остановочные пункты наземного метро заработают для 500 тысяч жителей.
МЦД-1 от Одинцова до Лобни запустили в ноябре 2019 года. Всего в Одинцовском округе расположено четыре станции первого Московского центрального диаметра — Одинцово, Баковка, Сколково и Немчиновка.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии