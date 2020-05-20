РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 мая. Учреждения культуры Люберец будут проводить до 24 мая онлайн-викторины, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«На этой неделе (до 24 мая-ред.) учреждения культуры городского округа Люберцы вновь подготовили для своих подписчиков в социальных сетях занимательные викторины и игры. Поучаствовать в онлайн-мероприятиях может аудитория разного возраста», - говорится в сообщении.

Ознакомиться с расписанием викторин можно в Instagram-аккаунтах учреждений культуры: @ldk_cko, @kult_centr_ldk_gorodoka, @kdc_soyuz, @centrkultura, @kraskovo_kkc, @lubermvk, @cbslubertsy, @ldk_lubertcy, @malahovskaya.biblioteka, @kpc_ldk_lubertcy.