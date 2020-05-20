РИАМО - 20 мая. По маршрутам ЦППК курсирует 92 поезда серии ЭП2Д, в каждом из которых сотрудники компании проводят обеззараживание не менее трех раз в день, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

«Общая площадь обрабатываемой поверхности составляет 685 квадратных метров. Дезинфицирующим раствором обрабатывают более 1 тысячи сидений, шесть креплений для велосипедов, багажные полки и поручни», — говорится в сообщении.

Для обеззараживания всех электропоездов, курсирующих по маршрутам компании, ежедневно используется 150 литров специального раствора. Дезинфекция и влажная уборка проводятся после ночной стоянки, после утреннего пика и перед вечерним пиком.

Кроме того, во всех салонах собственных поездов беспрерывно работают системы обеззараживания воздуха. На протяжении всех поездок за чистотой в электропоездах следит сотрудник клининговой службы.

В ночное время все составы МЦД обрабатывают холодным туманом: в генераторах с помощью ультразвука из дезинфицирующего средства образуется холодный пар, убивающий почти 100% микробов.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

20 МАЯ

- Количество госпитализаций с коронавирусом в Москве вышло на уровень месячной давности.

- Собянин рассказал о текущей стадии развития пандемии коронавируса в Москве

Когда мы планируем будущие наши шаги, мы должны понимать, что находимся все равно на высокой стадии заболеваемости и имеем большое количество тяжелобольных.

- Отделение для сложных Covid‑больных планируют открыть в Кубинке в течение недели. Временный медицинский центр для больных с коронавирусом организовали в павильонах Конгрессно‑выставочного центра.

- Ситуация с коронавирусом в России вошла в стадию стабилизации. Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

- За сутки в Московской области скончались 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в регионе умерли 285 человек с Covid-19

- За сутки в России зарегистрировали 8 764 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 903 заболевших. В Москве - 2 699.

- Еще 5440 жителей столицы вылечились от Covid-19 после соответствующего лечения. Всего число людей, выздоровевших от инфекции в Москве, увеличилось до 36936.

- За сутки в столице скончались еще 75 пациентов с коронавирусом.