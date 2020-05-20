РИАМО - 20 мая. В подмосковном Лыткарине в жилые дома подадут отопление из-за низкой температуры воздуха, сообщил глава городского округа Евгений Серегин.

«Среднесуточная температура значительно понизилась. В связи с этим для комфорта наших горожан, соблюдающих самоизоляцию и находящихся преимущественно дома, запускаем отопление в дома», — написал Серегин на своей странице в Instagram.

Соответствующее постановление подписано в среду, добавил он.

В Московской области также прорабатывается возможность сокращения сроков отключения горячей воды в регионе с 14 до 10 дней.