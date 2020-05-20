РИАМО - 20 мая. В России за сутки выявлено более 8,7 тысячи случаев заражения коронавирусом, при этом 45% заболевших не имели клинических проявлений данного заболевания, сообщил в среду первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
«За прошедшие сутки у нас выявлено всего 8764 новых случая, из них 45% не имели клинических проявлений. Сегодня наша страна — вторая в мире по количеству обследованных на коронавирус», — сказал Онищенко в ходе онлайн пресс-конференции.
Он отметил, что уровень летальности от коронавируса в России один из самых низких – 0,95%.
Кроме того, он заявил, что в России наблюдается стабилизация эпидемиологического процесса.
«Сегодня мы должны говорить о большей возможности для людей, которые могли бы приступить к работе», — добавил Онищенко.
В России число заболевших Covid-19 за весь период превысило 308 тысяч.
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Текстовая трансляция
20 МАЯ
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- Ситуация с коронавирусом в России вошла в стадию стабилизации. Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.
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- За сутки в России зарегистрировали 8 764 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 903 заболевших. В Москве - 2 699.
- Еще 5440 жителей столицы вылечились от Covid-19 после соответствующего лечения. Всего число людей, выздоровевших от инфекции в Москве, увеличилось до 36936.
- За сутки в столице скончались еще 75 пациентов с коронавирусом.
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