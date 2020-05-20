РИАМО - 20 мая. В России за сутки выявлено более 8,7 тысячи случаев заражения коронавирусом, при этом 45% заболевших не имели клинических проявлений данного заболевания, сообщил в среду первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«За прошедшие сутки у нас выявлено всего 8764 новых случая, из них 45% не имели клинических проявлений. Сегодня наша страна — вторая в мире по количеству обследованных на коронавирус», — сказал Онищенко в ходе онлайн пресс-конференции.

Он отметил, что уровень летальности от коронавируса в России один из самых низких – 0,95%.

Кроме того, он заявил, что в России наблюдается стабилизация эпидемиологического процесса.

«Сегодня мы должны говорить о большей возможности для людей, которые могли бы приступить к работе», — добавил Онищенко.

В России число заболевших Covid-19 за весь период превысило 308 тысяч.

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Текстовая трансляция

20 МАЯ

- Количество госпитализаций с коронавирусом в Москве вышло на уровень месячной давности.

- Собянин рассказал о текущей стадии развития пандемии коронавируса в Москве

Когда мы планируем будущие наши шаги, мы должны понимать, что находимся все равно на высокой стадии заболеваемости и имеем большое количество тяжелобольных.

- Отделение для сложных Covid‑больных планируют открыть в Кубинке в течение недели. Временный медицинский центр для больных с коронавирусом организовали в павильонах Конгрессно‑выставочного центра.

- Ситуация с коронавирусом в России вошла в стадию стабилизации. Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

- За сутки в Московской области скончались 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в регионе умерли 285 человек с Covid-19

- За сутки в России зарегистрировали 8 764 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 903 заболевших. В Москве - 2 699.

- Еще 5440 жителей столицы вылечились от Covid-19 после соответствующего лечения. Всего число людей, выздоровевших от инфекции в Москве, увеличилось до 36936.

- За сутки в столице скончались еще 75 пациентов с коронавирусом.