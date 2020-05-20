РИАМО - 20 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода реконструкции участка Москва-Пассажирская-Курская – Москва-Каланчевская Московской железной дороги рассказал, что число поездов после реализации проекта увеличится с 178 до 353 пар в сутки, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Это позволит сократить минимальный интервал движения поездов с 6 до 2,5 минут, а также организовать движение поездов МЦД-4 Киевско-Горьковский. Количество пассажирских мест будет увеличено в 2,5 раза – с 706 тысяч до 1,8 миллиона в сутки», – сказал Собянин.

Он отметил, что реконструкция осуществляется вблизи жилых домов в условиях плотной застройки, поэтому важной задачей является уменьшение шума от соседства граждан с железной дорогой.

Чтобы это осуществить, применят технические решения, которые снизят уровень шума минимум на 40% – это полностью бесстыковой путь и шумозащитные экраны на протяжении всего участка.