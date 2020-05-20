РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 мая. Разрушенный бордюрный камень вблизи здания администрации городского округа Мытищи приведут в порядок до 1 июля, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Мытищ оставил обращение на сайте «Добродел» по поводу разрушенного тротуара возле дома 34 по Новомытищинскому проспекту, сбоку от здания администрации округа.

«Администрация Мытищ рассмотрела обращение по вопросу ремонта тротуара на автомобильной дороге Новомытищинский проспект. Работы по замене бортового камня на тротуаре по Новомытищинскому проспекту, рядом со зданием городской администрации, включены в план работ на 2020 год. После проведения аукционных процедур в соответствии с 44-ФЗ «О закупках» и подписания контракта на данный вид работ бордюрный камень будет заменен не позднее 1 июля», - сказал начальник управления транспорта и дорожного хозяйства администрации округа Артем Кондрашов.

Он добавил, что указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения.