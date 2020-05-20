РИАМО - 20 мая. Москва давно подала регионам пример перевода сервисов в дистанционный режим и сейчас становится флагманом и в таком новом направлении, как проведение онлайн-заседаний парламента, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по образованию Евгений Бунимович.

Парламентарии, представляющие все депутатские объединения в Мосгордуме, протестировали работу информационно-коммуникационной системы для проведения заседаний в дистанционном режиме. Система позволяет проводить заседания с учетом всех требований регламента столичного парламента.

«Москва и ранее активно развивала различные онлайн-сервисы и они давно доказали свою эффективность и востребованность среди горожан. В частности, я имею в виду портал mos.ru, «Московскую электронную школу». Бесспорно, парламентская процедура тоже должна иметь возможность перехода в онлайн-формат. Это уже потребность времени», - сказал Бунимович.

Он добавил, что пока формат дистанционного заседания нельзя сравнить с традиционным, кроме того, существуют определенные технических вопросы и неполадки, но в целом внедрение онлайн-системы – это правильный и своевременный шаг.

«Безусловно, должны быть технически реализованы равноправные возможности полноценного обсуждения для всех депутатов без исключения, независимо от политических взглядов», - добавил Бунимович.

По его словам, онлайн-сервис позволит Мосгордуме работать при любых внешних обстоятельствах, то есть обеспечит непрерывность законодательной власти.