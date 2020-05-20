РИАМО - 20 мая. Москвичи смогут внести предложения и замечания по проекту планировки территории микрорайонов 8С-13С, 14С, 5М, 8М, 14М района Соколиная гора на востоке столицы в рамках программы реновации на сайте «Активный гражданин» до 31 мая, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Все полученные предложения и замечания будут переданы архитекторам и проектировщикам данного проекта.

«Для жителей района Соколиная гора разработан проект планировки территории, куда вошло 48 домов, планируемых к сносу, и два дома, подлежащих реконструкции. Благодаря реновации микрорайоны не только приобретут современный облик, здесь будет создана комфортная городская среда, что существенным образом улучшит качество жизни жителей», - говорится в сообщении.

В проекте предусмотрели отличительную черту - это шаговая доступность объектов обслуживания и социальной инфраструктуры для жителей района.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, в районе Соколиная гора запланировано создать новую городскую среду. В проекте было большое внимание уделено развитию социнфраструктуры.

«Новые образовательные учреждения со спортивной инфраструктурой разгрузят существующие школы района, а современная детско-взрослая поликлиника повысит доступность предоставления медицинских услуг населению», – отметила Княжевская.

В районе планируют возвести детский сад, школу и учебный корпус. Для любителей спорта появится физкультурно-оздоровительный комплекс. А еще здесь построят центр социального обслуживания населения.

Также в районе Соколиная гора проведут озеленение пространств, разместят детские и спортивные площадки, места для досуга и отдыха жителей.

«В районе Соколиная Гора благодаря реновации реконструируют и сохранят два необычных дома. Один, на проспекте Буденного, 43, построили в 1948 году в стиле сталинского неоклассицизма – строгие линии фасада четырехэтажки и сейчас привлекают взгляд. Второй дом на 5-й улице Соколиной Горы выделяется колоннами на входных группах», – добавила Княжевская.

Она пояснила, что данные дома будут перепрофилированы. В одном появится детский досуговый центр, в другом - административно-офисное здание.