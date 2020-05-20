РИАМО - 20 мая. Инспекторы Госжилинспекции Подмосковья поддержали жителей Одинцовского городского округа и помогли вернуть порядка 26 миллионов рублей за отопление, в сложившейся ситуации коммунальщики проявили сознательность, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Жители в обращениях в Госжилинспекцию жаловались, что управляющие компании (УК) ООО «ЖК-Гусарская баллада» и ООО «Сумма технологий» выставляют «непомерные суммы за отопление» в достаточно теплую зиму. Инспекторы в ходе проверки выяснили, что УК учитывали тепловую энергию на подогрев горячей воды при расчете платы за отопление.

«Такой порядок расчетов не соответствовал требованиям правил предоставления коммунальных услуг. УК получили предписания о проведении перерасчетов в течение двух месяцев», – сказала глава Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Инспекторы успели выдать предписания только по одному из управляемых каждой УК домов. Далее проверки приостановились в связи со введением режима повышенной готовности.

Коммунальщики проявили сознательность в сложившейся ситуации. Названные УК исполнили предписания в отведенный срок, а также пересчитали платежи за отопление в соответствии с требованиями законодательства во всех управляемых домах. Компании предоставили документы, по которым общая сумма возвратов составила около 26 миллионов рублей.

Общая сумма возврата компании «ЖК-Гусарская баллада» составила 22 миллиона 271 тысячу рублей жителям 20 многоквартирных домов. «Сумма технологий» вернула 3 миллиона 497 тысяч рублей в трех домах.