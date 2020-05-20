РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мая. В подмосковном Подольске сотрудники магазина на улице выбивали из коробок сотни тараканов, которые расползались по микрорайону Силикатная-2, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась на интернет-портале, что сотрудник магазина «Мясо птицы» на Рязановском шоссе, дом 13, обивает картонные коробки об землю и из них сотнями сыпятся тараканы, которые расползаются по разным сторонам. В непосредственной близости расположены другие объекты торговли, а также жилой дом. В подтверждение заявительница предложила видео- и фотоматериал. Она попросила провести проверку санитарных норм на объекте торговли и убедить владельцев провести дезинфекцию.

«В целях подготовки ответа по существу поставленных вопросов проведено выездное обследование по указанному в обращении адресному ориентиру. Информация, указанная в обращении, подтвердилась. Нарушения устранены. Фото прилагается. Одновременно сообщаю, индивидуальным предпринимателем заключен договор по регулярной дезинфекции торгового объекта. Копия договора прилагается», - сказал заместитель главы администрации Подольска Евгений Соловьев.