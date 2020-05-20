РИАМО - 20 мая. Специалисты Росздравнадзора по Москве и Московской области обнаружили, что крупная страховая компания вводит местных жителей в заблуждение по получению платной медицинской помощи при лечении коронавируса, сообщается на официальном сайте ведомства.

На официальном сайте страховой компании была размещена информация о том, что получить медицинскую помощь пациенты с подозрением на Covid-19 могут только по системе обязательного медицинского страхования, а платных инфекционных стационаров в России нет.

«Данная информация не соответствует действительности. Территориальный орган направил 14 мая в адрес страховой компании предостережение о недопустимости введения граждан в заблуждение и рекомендовал организации информировать граждан, что владельцам полисов ДМС лечение от новой коронавирусной инфекции не будет оплачено по инициативе самой компании, а не на основании российского законодательства», - говорится в сообщении.

19 мая страховая компания в ответ на предостережение проинформировала Росздравнадзор о том, что информация на сайте изменена.

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Текстовая трансляция

20 МАЯ

- Количество госпитализаций с коронавирусом в Москве вышло на уровень месячной давности.

- Собянин рассказал о текущей стадии развития пандемии коронавируса в Москве

Когда мы планируем будущие наши шаги, мы должны понимать, что находимся все равно на высокой стадии заболеваемости и имеем большое количество тяжелобольных.

- Отделение для сложных Covid‑больных планируют открыть в Кубинке в течение недели. Временный медицинский центр для больных с коронавирусом организовали в павильонах Конгрессно‑выставочного центра.

- Ситуация с коронавирусом в России вошла в стадию стабилизации. Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

- За сутки в Московской области скончались 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в регионе умерли 285 человек с Covid-19

- За сутки в России зарегистрировали 8 764 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 903 заболевших. В Москве - 2 699.

- Еще 5440 жителей столицы вылечились от Covid-19 после соответствующего лечения. Всего число людей, выздоровевших от инфекции в Москве, увеличилось до 36936.

- За сутки в столице скончались еще 75 пациентов с коронавирусом.