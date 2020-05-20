РИАМО - 20 мая. Специалисты Росздравнадзора по Москве и Московской области обнаружили, что крупная страховая компания вводит местных жителей в заблуждение по получению платной медицинской помощи при лечении коронавируса, сообщается на официальном сайте ведомства.
На официальном сайте страховой компании была размещена информация о том, что получить медицинскую помощь пациенты с подозрением на Covid-19 могут только по системе обязательного медицинского страхования, а платных инфекционных стационаров в России нет.
19 мая страховая компания в ответ на предостережение проинформировала Росздравнадзор о том, что информация на сайте изменена.
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Текстовая трансляция
20 МАЯ
- Количество госпитализаций с коронавирусом в Москве вышло на уровень месячной давности.
- Собянин рассказал о текущей стадии развития пандемии коронавируса в Москве
- Отделение для сложных Covid‑больных планируют открыть в Кубинке в течение недели. Временный медицинский центр для больных с коронавирусом организовали в павильонах Конгрессно‑выставочного центра.
- Ситуация с коронавирусом в России вошла в стадию стабилизации. Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.
- За сутки в Московской области скончались 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в регионе умерли 285 человек с Covid-19
- За сутки в России зарегистрировали 8 764 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 903 заболевших. В Москве - 2 699.
- Еще 5440 жителей столицы вылечились от Covid-19 после соответствующего лечения. Всего число людей, выздоровевших от инфекции в Москве, увеличилось до 36936.
- За сутки в столице скончались еще 75 пациентов с коронавирусом.
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