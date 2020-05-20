РИАМО - 20 мая. Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья проверили 254 объекта на выполнение застройщиками стандарта организации работ на строительных площадках в целях недопущения распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

«Сейчас на наших сотрудниках большая нагрузка и ответственность, выехать и проверить необходимо каждый объект. Проверки проходят в условиях производственных процессов, когда строительство уже возобновлено», - сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Он подчеркнул, что сейчас застройщики обязаны следить не только за темпом и качеством работы, но и за здоровьем каждого сотрудника.

На данный момент в Главгосстройнадзор поступило 757 уведомлений о готовности возобновить работы. На 334 стройплощадки застройщики уже вернулись, из них 178 - жилого назначения, 63 социального и 93 нежилого.

Сотрудники ведомства в ходе рейдов проверяют требования стандарта и заносят данные в чек-листы, на основе которых формируется индекс Covid-безопасности каждого объекта. Завершение формирования окончательных данных запланировано на конец недели.

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Текстовая трансляция

20 МАЯ

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Когда мы планируем будущие наши шаги, мы должны понимать, что находимся все равно на высокой стадии заболеваемости и имеем большое количество тяжелобольных.

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- Ситуация с коронавирусом в России вошла в стадию стабилизации. Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

- За сутки в Московской области скончались 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в регионе умерли 285 человек с Covid-19

- За сутки в России зарегистрировали 8 764 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 903 заболевших. В Москве - 2 699.

- Еще 5440 жителей столицы вылечились от Covid-19 после соответствующего лечения. Всего число людей, выздоровевших от инфекции в Москве, увеличилось до 36936.

- За сутки в столице скончались еще 75 пациентов с коронавирусом.