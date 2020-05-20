РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мая. На летних каникулах для школьников Подольска откроют две онлайн-площадки для интересного и полезного досуга, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«С 25 мая по 31 июля в Подольске на базе двух учреждений дополнительного образования - центра детского творчества и Дома детского творчества «Контакт» - организуют работу досуговых площадок для детей в режиме онлайн. Ребята смогут интересно и полезно провести свой досуг во время летних каникул: в дистанционной форме принять участие в мастер-классах, видеозанятиях, квестах, викторинах, играх, тематических беседах, интерактивных лекциях, посмотреть концертные программы», - говорится в сообщении.

Работа досуговых площадок будет вестись с использованием платформ Instagram, «ВКонтакте», YouTube. План мероприятий по организации работы досуговых площадок в режиме онлайн и ссылки на проведение мероприятий разместят на официальных сайтах учреждений: http://cdtpodolsk.ru/ и http://klimovskddtkontakt.edumsko.ru/.