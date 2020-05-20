РИАМО - 20 мая. Голосование за проекты инициативного бюджетирования пройдет на портале «Добродел» с 22 по 31 мая, конкурс пройдет в два этапа, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.
Инициативное бюджетирование – это способ софинансирования общественно-полезных идей граждан и общественно-значимых проектов развития инфраструктуры.
Он также отметил, что депутаты Мособлдумы также приняли самое активно участие – ими было инициировано более 600 мероприятий по наказам избирателей.
Жители смогут проголосовать на «Доброделе» за те мероприятия, которые, по их мнению, наиболее важны и актуальны. Конкурс пройдет в два этапа.
Сначала выберут лучшие инициативы жителей на муниципальном уровне, затем на региональном. Результаты будут объявлены в этом году.
Лучшие из инициативреализуют благодаря софинансированию муниципального и регионального бюджета.
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