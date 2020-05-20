РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 мая. Владельца брошенного автомобиля на улице Мира в Мытищах установят до 18 июня, автомобиль уберут, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Мытищ написала на портал жалобу на брошенный автомобиль на улице Мира. Она отметила, что колеса автотранспорта спущены, а номера не российские.

«Администрация Мытищ рассмотрела обращение по вопросу брошенного автотранспорта. По указанной в обращении информации проведен осмотр, факты подтвердились. Работы по установлению владельца и перемещению будут проведены в срок до 18 июня», - сказал начальник управления транспорта и дорожного хозяйства администрации округа Артем Кондрашов.

Сайт «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.