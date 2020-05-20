РИАМО – 20 мая. Через год Госдума может разработать закон о блокировке телефонных звонков от мошенников, которые представляются специалистами банка, сообщил в среду председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Я надеюсь, что мы через год подготовим закон, который позволит блокировать звонки от злоумышленников, которые представляются лицом от банка, но на самом деле пытаются изъять или получить информацию от человека о его персональных данных», - сказал Аксаков в ходе пресс-конференции в формате онлайн.

Он отметил, что на данный момент в Госдуме рассматривается закон о блокировке сайтов-двойников, которые копируют дизайн легальных банков. После принятия этого закона Центробанк сможет во внесудебном порядке блокировать такие сайты, а также сервисы, связанные с финансовыми пирамидами.

Генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева уточнила, что треть россиян сталкивались с мошенничеством в отношении их банковских карт.