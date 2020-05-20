РИАМО - 20 мая. Московская областная станция переливания крови начала проводить исследования на наличие антител к коронавирусной инфекции в крови доноров, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Иммуноферментный анализ крови - ИФА-диагностика - позволит выявить среди доноров крови и ее компонентов тех, кто переболел коронавирусной инфекцией, в том числе в бессимптомной форме, выработал иммунитет к коронавирусной инфекции», - сказала главный врач областной станции переливании крови Мария Аппалуп.

Она уточнила, что тестирование проводится только с согласия доноров. Результаты первых дней скрининга показали, что у 10% доноров обнаруживается содержание антител класса G к Covid-19.

Дальнейшие углубленные исследования должны будут показать способность антител конкретного донора к нейтрализации короновируса у пациентов.

Каждый год донорами крови и ее комплектов в Московской области становятся свыше 50 тысяч человек, из них впервые сдают кровь - порядка 20 тысяч.

Сдать кровь и ее компоненты, а также пройти обследование на антитела, можно на Московской областной станции переливания крови каждый день с 08:00 до 14:00.

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Текстовая трансляция

20 МАЯ

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Когда мы планируем будущие наши шаги, мы должны понимать, что находимся все равно на высокой стадии заболеваемости и имеем большое количество тяжелобольных.

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- За сутки в России зарегистрировали 8 764 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 903 заболевших. В Москве - 2 699.

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