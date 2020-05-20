РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 мая. В подмосковном Красногорске по подозрению в поджоге автомобиля задержали местного жителя, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по горокругу.

В дежурную часть УМВД России по горокругу Красногорск поступило заявление от местного жителя об умышленном повреждении его автомобиля иностранного производства в поселке Нахабино, совершенном путем поджога. Сумма материального ущерба составила 640 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 34-летний местный житель. В отношении подозреваемого следователем следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.