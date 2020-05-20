РИАМО - 20 мая. Число льготных пассажиров в транспорте Подмосковья по сравнению с началом марта сократилось на 84%, при этом общий пассажиропоток снизился на 78%, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Утром в среду в автобусах на 99% снизилось число пассажиров старше 65 лет и школьников, а число пассажиров льготных категорий сократилось на 84%.

«По сравнению с прошлой неделей пассажиропоток в автобусах Московской области увеличился на 5%. Прогнозируется дальнейшее увеличение числа пассажиров в транспорте региона в связи с открытием ряда предприятий и магазинов», - говорится в сообщении.

При увеличении числа пассажиров в транспорте будут оперативно выведены на линии резервные автобусы.

С 12 мая в общественном транспорте Московского региона нужно надевать маску и перчатки. Для поездок на общественном транспорте карты «Стрелка», «Тройка», социальные карты необходимо внести в цифровой пропуск.