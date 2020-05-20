РИАМО - 20 мая. Столичным футбольным клубом ЦСКА продолжит руководить главный тренер Виктор Гончаренко, с ним продлили контракт, сообщает Газета.ru.

Это соглашение действует до конца сезона 2020-2021.

«Белорусский специалист возглавил ЦСКА 12 декабря 2016 года», - отмечается в материале.

В период, когда ЦСКА возглавлял Гончаренко, клуб выиграл Суперкубок России 2018 года.

По результатам 22-х туров Российской премьер-лиги (РПЛ) команда ЦСКА находится на пятом месте в турнирной таблице, при этом в активе клуба 36 очков.