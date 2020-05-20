РИАМО - 20 мая. Временный медицинский центр в Кубинке Одинцовского городского округа будет работать до полного окончания пандемии коронавирусной инфекции, сообщил главный врач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев.

Временный медицинский центр для пациентов с коронавирусом Минобороны РФ и правительство Подмосковья организовали в павильонах конгрессно-выставочного центра в Кубинке. Он рассчитан на 1,4 тысячи мест. Блоки А и Б уже готовы, блоки С и Д для больных в состоянии средней тяжести планируют запустить в течение 5-7 дней.

«Мы работаем с корпусом А, там 400 коек. Мы готовы к самому худшему сценарию. Всего здесь будет 1,4 тысячи коек, 20 реанимационных. Общая мощность всей Одинцовской больницы - 2,7 тысячи коек», - сказал Фадеев.

Он отметил, что когда эпидемия пойдет на спад, в госпиталь переведут всех больных с коронавирусом, а основные корпуса Одинцовской больницы вернутся к обычной работе.

«Мы хотим нашу Одинцовскую больницу разгрузить, чтобы там лечить пациентов других профилей. А этот оставить как ковидный госпиталь для лечения до полного окончания пандемии. У нас договор до 31 июля, надеюсь, что он не понадобится в таком объеме», - сказал Фадеев.

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Текстовая трансляция

20 МАЯ

- Количество госпитализаций с коронавирусом в Москве вышло на уровень месячной давности.

- Собянин рассказал о текущей стадии развития пандемии коронавируса в Москве

Когда мы планируем будущие наши шаги, мы должны понимать, что находимся все равно на высокой стадии заболеваемости и имеем большое количество тяжелобольных.

- Отделение для сложных Covid‑больных планируют открыть в Кубинке в течение недели. Временный медицинский центр для больных с коронавирусом организовали в павильонах Конгрессно‑выставочного центра.

- Ситуация с коронавирусом в России вошла в стадию стабилизации. Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

- За сутки в Московской области скончались 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в регионе умерли 285 человек с Covid-19

- За сутки в России зарегистрировали 8 764 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 903 заболевших. В Москве - 2 699.

- Еще 5440 жителей столицы вылечились от Covid-19 после соответствующего лечения. Всего число людей, выздоровевших от инфекции в Москве, увеличилось до 36936.

- За сутки в столице скончались еще 75 пациентов с коронавирусом.