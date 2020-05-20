РИАМО - 20 мая. По ходатайству следователя судом в отношении женщины, которая подозревается в помощи в совершении разбоя в Ногинске с причинением тяжкого вреда здоровью полицейскому, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

14 мая при попытке кражи из магазина в Ногинске двое мужчин причинили телесные повреждения сотруднику полиции и скрылись с места происшествия на машине своей знакомой. В ходе оперативно-разыскных мероприятий всех троих удалось установить и задержать. По ходатайству следствия судом в отношении мужчин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«По уголовному делу назначено проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинской, баллистической, одорологической. Следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области проводятся допросы, обыски и другие следственные действия», - говорится в сообщении.

В результате обысков в квартире, которую арендовала подозреваемая найдены и изъяты 18 норковых шуб, порядка 10 наручных часов, а также мобильные телефоны и блоки сигарет. По предварительным данным, все найденные вещи были украдены из магазинов в Электростали.

Следователи проверят причастность женщины к совершению аналогичных краж на территории городского округа. А затем планируется провести правовую оценку ее действиям.

По данному уголовному делу следователи проводят комплекс действий, который направлен на установление всех обстоятельств преступления, а также на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование дела продолжается.