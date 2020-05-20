РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 мая. В социальных сетях Красковского культурного центра Люберец разместили видео мастер-класса по декоративно-прикладному искусству «Бабочки», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Мастер-класс в технике оригами подготовила Елена Зотова, руководитель арт-студии «Радуга» Красковского культурного центра. Она покажет, как простой лист бумаги можно превратить в яркую красивую поделку», - говорится в сообщении.

Для занятия понадобятся: цветная бумага, ножницы, клей и фломастеры.

Видео доступно в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram.