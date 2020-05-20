РИАМО - 20 мая. Свыше 100 человек, которые вылечились от коронавирусной инфекции, уже выписали из нового медицинского центра в Кубинке Одинцовского городского округа, сообщил главный врач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев.

Временный медицинский центр Минобороны РФ и правительство Московской области организовали в павильонах конгрессно-выставочного центра в Кубинке. Он рассчитан на 1,4 тысячи мест. Блоки А и Б уже готовы принимать пациентов, блоки С и Д для больных в состоянии средней тяжести планируют запустить в течение 5-7 дней.

«Блок А полностью рабочий с 8 мая, там легкие койки, койки долечивания. Вчера была большая выписка. Уже выписано более 100 человек. На данный момент осталось всего 12 пациентов», - сказал Фадеев журналистам.

Он отметил, что задействовано более 100 медиков Одинцовской больницы, для них по поручению губернатора организовано проживание в гостинице, транспорт и питание. В полном объеме есть средства индивидуальной защиты, оборудование, медикаменты.

«Наши медработники получили выплаты - федеральные, региональные. Большая масса - 99% выплаты получили», - заключил Фадеев.

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Текстовая трансляция

20 МАЯ

- Количество госпитализаций с коронавирусом в Москве вышло на уровень месячной давности.

- Собянин рассказал о текущей стадии развития пандемии коронавируса в Москве

Когда мы планируем будущие наши шаги, мы должны понимать, что находимся все равно на высокой стадии заболеваемости и имеем большое количество тяжелобольных.

- Отделение для сложных Covid‑больных планируют открыть в Кубинке в течение недели. Временный медицинский центр для больных с коронавирусом организовали в павильонах Конгрессно‑выставочного центра.

- Ситуация с коронавирусом в России вошла в стадию стабилизации. Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

- За сутки в Московской области скончались 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в регионе умерли 285 человек с Covid-19

- За сутки в России зарегистрировали 8 764 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 903 заболевших. В Москве - 2 699.

- Еще 5440 жителей столицы вылечились от Covid-19 после соответствующего лечения. Всего число людей, выздоровевших от инфекции в Москве, увеличилось до 36936.

- За сутки в столице скончались еще 75 пациентов с коронавирусом.