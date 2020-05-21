Последние месяцы этого учебного года выдались непростыми для всей системы отечественного образования. Пандемия коронавируса заставила российские школы впервые массово перейти на дистанционное обучение, и Подмосковье не стало исключением. В регионе более 1300 школ, и все они должны были выбрать платформу для занятий. Новые реалии поставили перед учителями, привыкшими работать в личном контакте с детьми, непростые вопросы. Как на расстоянии удержать внимание школьника? Как отследить, достаточно ли усвоен пройденный материал?

Оперативный ответ на актуальный запрос

Необходимость решения такого рода вопросов подтолкнула к использованию уже существующих образовательных сервисов. Одним из них стала знакомая преподавателям и школьникам региона платформа «Фоксфорд».

Благодаря ее возможностям учителям не пришлось придумывать сценарии уроков самим – они смогли обратиться к готовому онлайн-контенту. С наступлением пандемии число пользователей сервиса ожидаемо возросло. Только в Подмосковье присоединились порядка миллиона человек. При этом, компании удалось справиться с ростом нагрузки. Сейчас пользоваться сервисом могут одновременно до полумиллиона человек.

компания "Фоксфорд" На фото: CEO направления развития цифрового образования TalentTech Алексей Половинкин

По словам CEO направления развития цифрового образования TalentTech Алексея Половинкина, без сложностей при росте пользовательской базы не обошлось, но платформа оперативно вышла на штатную работу.

«В первый день активного подключения пользователей мы наблюдали увеличение времени загрузки некоторых страниц сервиса, однако эти перебои длились всего несколько часов. Уже на следующий день после старта проекта инженерная команда «Фоксфорда» сделала все возможное для увеличения доступности сервиса, и далее все функционировало в штатном режиме. Мы кратно нарастили как возможности инфраструктуры, так и мощности поддержки пользователей, увеличив ее объемы более чем в 5 раз», — рассказал Владимир Алешин, исполнительный директор «Фоксфорда».

Удобно для учителя, интересно для ученика

Не всем с первого раза удалось освоиться с работой в системе. Некоторые дети, например, испытывали сложности с повторным использованием паролей, забывая или теряя их после регистрации. В то же время, определенная часть учителей показала недостаточный уровень компьютерной грамотности.

Одиннадцатиклассница школы №2 в Котельниках Анжелика Царукян отметила, что уроки в «Фоксфорде» интересные, но над некоторыми заданиями приходится подумать подольше, чем в школе.

«Объяснения в видеоуроках понятные, но общаться с учителем напрямую в школе все же проще. Мне показалось, что учиться онлайн сложнее, хотя я не могу сказать, чтобы как-то особенно долго сидела за уроками. Семь уроков в день даются достаточно легко, но приходится подолгу сидеть за компьютером», — добавила Анжелика.

По словам учителя английского языка той же школы Оксаны Здобновой, «Фоксфорд» на момент начала карантина был в списке сервисов, которые областной Минобр рекомендовал для организации дистанционного обучения. Педагог выбрала «Фоксфорд», поскольку ранее уже пользовалась им для подготовки школьников к олимпиаде.

«На «Фоксфорде» я нашла записанные видеоуроки, в которых есть много полезной информации, а объяснения понятны ученикам. Мне как учителю особенно удобно, что темы разбиты по классам, уроки — по темам. В конце каждого урока ученики выполняют разноплановые задания», — поделилась опытом Здобнова.

Благодаря сервису учитель может следить за активностью учеников и контролировать, насколько хорошо отработан изученный материал. Если в семье несколько школьников, а компьютер один, готовые видеоуроки позволяют им обучаться по очереди. Сейчас «Фоксфорд» предлагает уроки по всем предметам для всех классов школы.

Поддержка талантов

Несмотря на все опасения, в ближайшее время дистанционное обучение не вытеснит полностью офлайн-школу. Когда пандемия закончится, учителя вновь соберут классы, дети вернутся за парты, а многие родители смогут наконец-то ослабить контроль над освоением материала.

Тем не менее, дистанционное образование уже получило положительные отзывы от сотен тысяч пользователей. И пускай оно стало лишь временной мерой, элементы онлайна могут оказаться полезны в будущем. При продуманном подходе отдельные программы и опции образовательных платформ могут качественно дополнить привычный учебный процесс.

По словам Алексея Половинкина, платформа TalentTech будет предлагать своим пользователям все новые и новые возможности. Сервис намерен развивать работу с талантливыми детьми, проводить уроки с ведущими преподавателями по самым разным предметам. Возможности TalentTech позволяют организовать работу профильного онлайн-класса. Школьников потребуется обеспечить компьютером с возможностью выхода в интернет.

«В федеральном проекте «Успех каждого ребенка» говорится о необходимости выявления и развития талантливых детей. Причем достижение высоких показателей по этому проекту зачастую связаны с массовым охватом. Обеспечить массовый охват — это организовать обучение так, чтобы каждый школьник действительно получил возможность учиться с лучшими преподавателями», — отметил Половинкин.

Но у компании есть и более амбициозные планы. Одиннадцатилетний опыт «Фоксфорда» на рынке образовательных услуг дает возможность TalentTech выйти на принципиально новый уровень — предложить на уровне региона внедрить цифровые сервисы для обучения в дополнение к классическим учебникам.

Слияние государственных интересов и возможностей конкурентного бизнеса позволит объединить в образовательном процессе преимущества онлайн-ресурсов и традиционной учебы в классе.