РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мая. На автотрассе А-107 в подмосковном Подольске в среду днем образовалась пробка длиной около 3 километров, следует из сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 13:20 на автотрассе А-107 образовалась пробка длиной около 3 километров. Движение затруднено от съезда с Симферопольского шоссе до поворота на Дорожную улицу. Средняя скорость движения составляет около 10 километров в час.

Также движение затруднено на улицах Большая Серпуховская, Кирова, Матросская, проспекте Ленина, Революционном проспекте и других.