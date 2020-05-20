РИАМО - 20 мая. Уголовное дело возбудили по факту крушения вертолета Ми-8 в районе озера Удельное городского округа Клин Московской области, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Сообщение о происшествии поступило в военный следственный отдел Следственного комитета РФ по Солнечногорскому гарнизону от командира войсковой части 04775. Дело возбуждено по статье 351 УК РФ «Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия».

«Установлено, что 19 мая 2020 года в 19:35 вертолет Ми-8 под управлением экипажа в составе трех человек выполнил взлет с аэродрома Клин. В 19:59 экипаж вертолета перестал выходить на связь», - говорится в сообщении.

Вертолет обнаружили в ходе поисковой операции, установлена гибель экипажа.

На сегодня изъяты бортовые самописцы вертолета, произведен осмотр погибших с назначением судебно-медицинских экспертиз. Организованы детальный осмотр места происшествия, выемка предполетной документации и образцов топлива.

Кроме того, ведется поиск очевидцев аварии. Расследование продолжается.