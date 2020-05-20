РИАМО (МЫТИЩИ) – 20 мая. ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» напоминает правила пользования мопедом и другими средствами индивидуальной мобильности для несовершеннолетних, сообщается на сайте администрации горокруга.

Пока школьники находятся дома, но со временем, по мере выхода из режима самоизоляции, большую часть свободного каникулярного времени они будут проводить на улице, в том числе катаясь на велосипедах, мопедах, скутерах и других средствах индивидуальной мобильности.

«Госавтоинспекция напоминает, что, в соответствии с ПДД, мопедом разрешено управлять лицам, достигшим 16-летнего возраста, – тем, кто прошел обучение в автошколе и получил в ГИБДД водительское удостоверение категории «М». Но, как показывает практика, взрослые нередко пренебрегают этими правилами и совершают необдуманную покупку для ребенка, не осознавая, что последствия от такого подарка могут быть самыми печальными», – говорится в сообщении.

Юные участники дорожного движения часто не задумываются о своей безопасности. Более того – не всегда помнят об этом и их родители, которые не принимают во внимание возраст детей и наличие навыков управления, а также необходимость использования шлемов и других элементов защиты, тогда как даже незначительное ДТП здесь может повлечь самые серьезные последствия, вплоть до трагических.

«За управление без соответствующего права несовершеннолетнему водителю по достижении 16 лет грозит административная ответственность – штраф от 5 до 15 тысяч рублей, при этом транспортное средство задерживается и помещается на спецстоянку. Если же несовершеннолетний младше 16 лет, то за него отвечают его законные представители», – отмечается в материале.

Госавтоинспекция обращает внимание взрослых на необходимость контроля за передвижением детей. Также необходимо исключить возможность их доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов, запретить управление скутерами без прав и навыков вождения.