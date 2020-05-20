РИАМО - 20 мая. За прошедшие сутки инспекторы Госадмтехнадзора Подмосковья совместно с полицейскими проверили наличие цифровых пропусков у 590 граждан, находившихся в общественных местах, сотрудники выявили в общей сложности 62 нарушения режима самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

«Наибольшее количество физических лиц – нарушителей правил поведения в условиях пандемии – было зафиксировано 19 мая в Пушкинском городском округе, Коломенском городском округе, городских округах Ступино и Электросталь», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области – главный государственный административно-технический инспектор региона Олег Баженов.

Он добавил, что всего за 19 мая в ходе рейдов инспекторы выявили 47 физических лиц – нарушителей режима самоизоляции.

По итогам прошедших рейдов 19 мая сотрудники надзорных ведомств выявили 15 юридических лиц, нарушивших запрет на деятельность в период режима самоизоляции и будут привлечены к административной ответственности. Самое большое число нарушителей самоизоляции находится в городских округах Клин и Рошаль.

С 12 мая в общественных местах Подмосковья граждане обязаны соблюдать масочный режим. Режим обязательной самоизоляции граждан продлили до 31 мая. Выходить можно лишь в случае крайней необходимости, для поездок на транспорте необходимо иметь при себе цифровой пропуск.

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Текстовая трансляция

20 МАЯ

- Количество госпитализаций с коронавирусом в Москве вышло на уровень месячной давности.

- Собянин рассказал о текущей стадии развития пандемии коронавируса в Москве

Когда мы планируем будущие наши шаги, мы должны понимать, что находимся все равно на высокой стадии заболеваемости и имеем большое количество тяжелобольных.

- Отделение для сложных Covid‑больных планируют открыть в Кубинке в течение недели. Временный медицинский центр для больных с коронавирусом организовали в павильонах Конгрессно‑выставочного центра.

- Ситуация с коронавирусом в России вошла в стадию стабилизации. Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

- За сутки в Московской области скончались 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в регионе умерли 285 человек с Covid-19

- За сутки в России зарегистрировали 8 764 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 903 заболевших. В Москве - 2 699.

- Еще 5440 жителей столицы вылечились от Covid-19 после соответствующего лечения. Всего число людей, выздоровевших от инфекции в Москве, увеличилось до 36936.

- За сутки в столице скончались еще 75 пациентов с коронавирусом.