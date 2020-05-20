РИАМО - 20 мая. По состоянию на утро среды пассажиропоток в Московском метрополитене на 75% ниже в сравнении с таким же периодом прошлого года, при этом в подземке совершено на 50 тысяч поездок больше по сравнению с прошлой неделей, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На наземном транспорте пассажиропоток на 74% ниже по сравнению с таким же периодом прошлого года. Также отмечается прирост на 50 тысяч поездок по сравнению с прошлой неделей.

«Загруженность дорог, по данным «Яндекса», составляет два балла (минус четыре балла по сравнению с прошлым годом и без изменений по сравнению с прошлой неделей)», - говорится в сообщении.

На улицах города нет каршеринга — работа сервиса приостановлена по указу мэра. Также на 46% меньше такси в сравнении с таким же периодом прошлого года. При этом совершено на 3 тысячи поездок больше по сравнению с прошлой неделей.

Кроме того, на 37% меньше машин из общего числа личных авто по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — плюс 40 тысяч машин по сравнению с прошлой неделей.

В Москве продолжает действовать режим самоизоляции, выходить на улицу можно только по веской причине. Для поездок на транспорте нужно получать цифровой пропуск.

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Текстовая трансляция

20 МАЯ

- Количество госпитализаций с коронавирусом в Москве вышло на уровень месячной давности.

- Собянин рассказал о текущей стадии развития пандемии коронавируса в Москве

Когда мы планируем будущие наши шаги, мы должны понимать, что находимся все равно на высокой стадии заболеваемости и имеем большое количество тяжелобольных.

- Отделение для сложных Covid‑больных планируют открыть в Кубинке в течение недели. Временный медицинский центр для больных с коронавирусом организовали в павильонах Конгрессно‑выставочного центра.

- Ситуация с коронавирусом в России вошла в стадию стабилизации. Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

- За сутки в Московской области скончались 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в регионе умерли 285 человек с Covid-19

- За сутки в России зарегистрировали 8 764 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 903 заболевших. В Москве - 2 699.

- Еще 5440 жителей столицы вылечились от Covid-19 после соответствующего лечения. Всего число людей, выздоровевших от инфекции в Москве, увеличилось до 36936.

- За сутки в столице скончались еще 75 пациентов с коронавирусом.