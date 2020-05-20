РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 20 мая. Жителям подмосковного Красногорска напомнили, что беспризорные собаки с биркой в ухе стерилизованы, привиты и не представляют угрозы для людей, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Жителям Красногорска напоминают: собаки с биркой в ухе не опасны. Они прошли специальную процедуру по программе ОСВВ (отлов – вакцинация – выпуск в естественную среду обитания). Их обработали против экто- и эндопаразитов, привили против бешенства, стерилизовали и чипировали», – говорится в сообщении.

Таких животных повторно не отлавливают. Там, где обитают животные, прошедшие программу ОСВВ, нет агрессивных собак, представляющих угрозу для людей. Ситуация по бешенству стабильна, потому что животные удерживают территорию, не пуская пришлых и диких собратьев. Животные не размножаются.

По вопросу отлова животных можно обратиться на портал «Добродел» или в администрацию округа по телефону: 8(495)562-87-96.

«Основная причина появления животных без владельцев – это безответственное отношение человека к своим питомцам – невостребованное потомство, брошенные животные без чипа и адресника. Не причиняйте им вреда!» – заключается в материале.