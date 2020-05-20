РИАМО - 20 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу молочно-товарной фермы АО «Агрофирма Сосновка» агрохолдинга «ОСП агро» в Озерах, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Два раза в день коровы приходят на дойку. На компьютер поступают данные о количестве молока, которое дает каждое животное. Специальные датчики измеряют активность коров, показывают, сколько времени она находится на кормовом стойле. Если видим негативные изменения, то очень быстро находим больных коров», - сказала заведующая фермой «Агрофирма Сосновка» Юта Поп.

Поп добавила, что приехала в Россию из Германии, поскольку здесь больше возможностей для развития сельского хозяйства. Конкретно в Подмосковье действуют очень хорошие меры по поддержке животноводства.

Инвестиции в строительство фермы в Озерах составили более 1 миллиарда рублей. На предприятии создали 40 рабочих мест. Ферма рассчитана на 1,2 тысячи фуражных коров, ее производственная мощность составляет 12,5 тысяч тонн молока в год.

Работа комплекса автоматизирована. Каждая корова чипирована, что дает возможность контролировать ее здоровье и рацион, а также следить за надоями.

На ферме функционирует доильная установка «Карусель» на 40 мест, которая обеспечивает простой доступ к животным. Система работает практически бесшумно, что снижает уровень стресса для коров.

В Подмосковье находится более 800 сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств, в том числе 220, занимающихся производством молока.

«В 2020-м сельхозпредприятиям Подмосковья перечислено порядка 2 миллиардов рублей из федерального и регионального бюджетов в качестве господдержки. Это на четверть больше, чем в прошлом году. Всего запланировано оказать помощь на сумму 7 миллиардов рублей», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.