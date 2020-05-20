РИАМО - 20 мая. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в РФ наблюдается снижение темпов прироста заболевших коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19, передает ТАСС.

«Мы наблюдаем снижение темпов прироста, хотя пока эти цифры большие. Существенное снижение демонстрирует Москва. Но некоторый рост мы еще видим в других субъектах Российской Федерации», - сказала Голикова на правительственном часе в Совете Федерации.

За минувшие сутки в России выявили 8764 новых случая заражения.

До 31 мая включительно в Москве и области действует режим самоизоляции для всех жителей. На транспорте и в общественных местах необходимо носить средства индивидуальной защиты — маски и перчатки. Жители для поездок на транспорте обязаны оформлять цифровые пропуска.

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Текстовая трансляция

20 МАЯ

- Количество госпитализаций с коронавирусом в Москве вышло на уровень месячной давности.

- Собянин рассказал о текущей стадии развития пандемии коронавируса в Москве

Когда мы планируем будущие наши шаги, мы должны понимать, что находимся все равно на высокой стадии заболеваемости и имеем большое количество тяжелобольных.

- Отделение для сложных Covid‑больных планируют открыть в Кубинке в течение недели. Временный медицинский центр для больных с коронавирусом организовали в павильонах Конгрессно‑выставочного центра.

- Ситуация с коронавирусом в России вошла в стадию стабилизации. Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

- За сутки в Московской области скончались 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в регионе умерли 285 человек с Covid-19

- За сутки в России зарегистрировали 8 764 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 903 заболевших. В Москве - 2 699.

- Еще 5440 жителей столицы вылечились от Covid-19 после соответствующего лечения. Всего число людей, выздоровевших от инфекции в Москве, увеличилось до 36936.

- За сутки в столице скончались еще 75 пациентов с коронавирусом.