РИАМО - 20 мая. Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что еще 17 регионов страны могут перейти к снятию введенных из-за распространения коронавирусной инфекции ограничений, сообщается на сайте kp.ru.

По ее словам, летальность от коронавируса в России достигла показателя в 0,95%.

«Самые низкие показатели отмечаются в Татарстане, а также в Тамбовской и Свердловской областях. Существенное снижение демонстрирует Москва, но некоторый рост мы еще видим в других субъектах России, поскольку они были вовлечены в эпидпроцесс с опозданием порядка на две недели», — сказала Голикова на заседании Совета Федерации.

По словам вице-премьера, среднероссийский показатель по заражению на 100 тысяч населения составляет 210,2.

В 13 регионах число зараженных коронавирусом превышает среднероссийский показатель. Наибольшие показатели зарегистрированы в Москве, Подмосковье, Мурманской области и Ямало-Ненецком автономном округе.

«Могут перейти на первый и даже последующие этапы (снятия карантинных ограничений - ред.) 17 регионов страны», — резюмировала Голикова.

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Текстовая трансляция

20 МАЯ

- Количество госпитализаций с коронавирусом в Москве вышло на уровень месячной давности.

- Собянин рассказал о текущей стадии развития пандемии коронавируса в Москве

Когда мы планируем будущие наши шаги, мы должны понимать, что находимся все равно на высокой стадии заболеваемости и имеем большое количество тяжелобольных.

- Отделение для сложных Covid‑больных планируют открыть в Кубинке в течение недели. Временный медицинский центр для больных с коронавирусом организовали в павильонах Конгрессно‑выставочного центра.

- Ситуация с коронавирусом в России вошла в стадию стабилизации. Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

- За сутки в Московской области скончались 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в регионе умерли 285 человек с Covid-19

- За сутки в России зарегистрировали 8 764 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 903 заболевших. В Москве - 2 699.

- Еще 5440 жителей столицы вылечились от Covid-19 после соответствующего лечения. Всего число людей, выздоровевших от инфекции в Москве, увеличилось до 36936.

- За сутки в столице скончались еще 75 пациентов с коронавирусом.