РИАМО - 20 мая. Оператор МегаФон запускает новую тарифную линейку «Всегда на связи с тарифами #БезПереплат», которая позволит абонентам сохранять оплаченные гигабайты интернета навсегда и использовать их, когда удобно, говорится в сообщении пресс-службы оператора.

Для создания новой линейки был проанализирован пользовательский опыт более 20 миллионов абонентов всех операторов связи от 14 до 60 лет.

«Цифровые потребности наших абонентов быстро меняются, и для нас важно, чтобы тарифная линейка включала самые актуальные услуги. В новой линейке оплаченные услуги никогда не сгорают – гигабайтами интернета, включенными в пакет, можно воспользоваться в любое время. При этом случайное подключение нежелательных сервисов исключено – мы встроили защиту от платных подписок в интернете во все тарифные планы бесплатно», — сказал генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

Он подчеркнул, что в течение года линейка будет развиваться, и абонентам предложат новые возможности и преимущества, чтобы не переплачивать и всегда оставаться на связи.

Использование мобильного интернета у абонентов от месяца к месяцу может меняться. Например, сейчас, находясь в самоизоляции, некоторые абоненты подключены к домашней сети и не используют полностью пакет мобильного интернета. Все оплаченные гигабайты в новой линейке переносятся в копилку абонента, хранятся там бессрочно и расходуются автоматически, если закончился интернет, включенный в тариф.

Лишними гигабайтами можно делиться с близкими – все тарифные планы позволяют бесплатно раздавать интернет по Wi-Fi со своего смартфона без ограничения скорости. В новой линейке WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook messenger, TamTam, Snapchat не расходуют пакет интернета и работают даже при отрицательном балансе.

Пользователям новой линейки автоматически подключается бесплатный пакет из 50 ТВ-каналов, при этом мобильный трафик при просмотре МегаФон ТВ не расходуется.

Абонент может выбрать один из пяти основных или двух премиальных тарифных планов, которые отличаются наполнением. Тем, кто редко звонит и пользуется интернетом только для чтения новостей и общения в мессенджерах, подойдет тарифный план «Без переплат. Минимум», кто много общается голосом, может выбрать тариф «Без переплат. Звонки» с включенными минутами на мобильные и городские номера и безлимитом внутри сети МегаФон.

Абоненты, которые не привыкли ограничивать себя в трафике, могут выбрать тариф с безлимитным интернетом «Без переплат. Максимум» или один из премиальных VIP и Премиум с большим пакетом минут и дополнительными привилегиями для пользователей. Например, выбрав премиальный тариф, можно бесплатно общаться в роуминге: за каждый месяц использования абоненту тарифного плана VIP предоставляется один день, а абоненту Премиум – два дня бесплатной связи в роуминге.