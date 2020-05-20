РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 мая. В подмосковном Красногорске во время пандемии коронавируса работают 250 волонтеров, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

Красногорскому штабу волонтеров 19 мая исполнилось 2 месяца.

«За 2 месяца работы к нам присоединилось 200 неравнодушных красногорцев, среди них люди разных возрастов, увлечений и профессий. Всех их объединяет одно - желание помочь и быть полезным нуждающимся в столь сложный период. Всего в штаб волонтеров входит 250 человек», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что нуждающиеся в помощи жители округа могут обратится в колл-центр волонтеров, на горячую линию губернатора или управления социальной защиты населения и оставить заявку. Волонтеры оперативно окажут помощь.

За два месяца работы волонтеры посетили более 5,5 тысячи адресов. Выполнили свыше 3,5 тысячи заявок на доставку продуктов, лекарств и масок, 132 заявки на выгул собак. Продуктовые наборы от губернатора Московской области доставили 1007 горожанам старше 65 лет и 500 семьям с детьми.

«Работа волонтерского штаба продолжается! Напомним номер колл-центра: 8(925)499-41-00», - заключила Хаймурзина.

Текстовая трансляция

20 МАЯ

- За сутки в Московской области скончались 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в регионе умерли 285 человек с Covid-19

- За сутки в России зарегистрировали 8 764 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 903 заболевших. В Москве - 2 699.

- Еще 5440 жителей столицы вылечились от Covid-19 после соответствующего лечения. Всего число людей, выздоровевших от инфекции в Москве, увеличилось до 36936.

- За сутки в столице скончались еще 75 пациентов с коронавирусом.