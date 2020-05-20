РИАМО - 20 мая. Бывший нападающий сборной России по футболу Иван Саенко поделился мнением об увольнении тренера Юрия Семина из московского клуба «Локомотив», сообщает Газета.ru.

Клуб ранее не стал продлевать соглашение с Семиным и назначил на пост главного тренера сербского специалиста Марко Николича. При этом многие фанаты «железнодорожников» остались недовольны данным решением.

«Если расстаешься с легендой клуба, дождись решения: будет сезон доигран или нет. Если не был бы, то понятно: с человеком бы распрощались и не было бы такой ситуации. Если сезон будет доигран, то на любых условиях договорись, чтобы он довел этот сезон до конца», — сказал Саенко в интервью YouTube-каналу «Поз и Кос».

Контракт Семина с клубом истекал 31 мая. С 1 июня «Локо» возглавит Николич.

Юрий Семин — легендарный тренер для «Локомотива». В общей сложности он проработал с клубом 23 года.