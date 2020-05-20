РИАМО - 20 мая. Мужчина попытался передать сотрудникам ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Москве взятку в размере 30 тысяч рублей, чтобы избежать разбирательства в отношении своего приятеля – водителя авто, из-за чего его задержали, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

«19 мая 2020 года инспекторы ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Москве остановили автомобиль, двигавшийся по Проектируемому проезду в Москве, для проверки, в ходе которой было установлено, что управление транспортным средством осуществляется с заведомо неисправной тормозной системой», – сказала Иванова.

Она добавила, что водитель позвонил своему 32-летнему приятелю, который приехал, спустя непродолжительное время по указанному адресу. С целью избежать административного разбирательства в отношении водителя, он попытался передать инспекторам взятку в размере 30 тысяч рублей, в связи с чем был задержан.

Во время допроса мужчина полностью признал свою вину. Фигуранту предъявлено обвинение. Расследование по данному уголовному делу продолжается.