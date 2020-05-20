РИАМО - 20 мая. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что рано или поздно все люди переболеют коронавирусной инфекцией, однако не стоит искать в каждом симптоме Covid-19, так как именно от внебольничной пневмонии всегда была высокая смертность, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Даже если коронавирус. Ну и что? Да, надо пойти, сдать анализ, чтобы не заразить других. Вы понимаете, что это иллюзия. Если мы все будем считать, что каждый чих — это коронавирус, у нас никаких анализов не хватит», — сказал Мясников в эфире ток-шоу «Соловьев Live».

По словам врача, тем, «кому положено умереть, — умрут». Он также ответил на вопрос, чем объяснить высокую смертность от внебольничной пневмонии. Эксперт подчеркнул, что в прошлые годы она вовсе не была ниже, как это принято считать. По статистике, если пожилого человека кладут в больницу с кашлем и одышкой, то вероятность его смерти составляет 25%. Если же пациент вылечился, то в следующий месяц он умирает с вероятностью 7%.

«Так что от пневмонии и на выздоровлении — 32% смертность. То есть каждый третий человек, который старше 65 лет, умирает. От пневмококковых пневмоний 2,5–3 миллиона людей умирают», — заключил Мясников.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

20 МАЯ

- За сутки в Московской области скончались 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в регионе умерли 285 человек с Covid-19

- За сутки в России зарегистрировали 8 764 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 903 заболевших. В Москве - 2 699.

- Еще 5440 жителей столицы вылечились от Covid-19 после соответствующего лечения. Всего число людей, выздоровевших от инфекции в Москве, увеличилось до 36936.

- За сутки в столице скончались еще 75 пациентов с коронавирусом.