РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мая. Находящихся на производстве сотрудников в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Подольска проверили на соблюдение требований об обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности, нарушений не выявили, сообщается на сайте предприятия.

В соответствии с приказом министра инвестиций, промышленности и науки Московской области провели проверку системообразующих предприятий региона на предмет соблюдения требований об обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности находящихся на производстве сотрудников. В числе проинспектированных предприятий и ЦНИИТОЧМАШ.

«Нарушений норм санитарно-эпидемиологической безопасности находящихся на производстве сотрудников в ходе проверки ЦНИИТОЧМАШ не выявлено. Работники обеспечены медицинскими масками, организован входной фильтр на предприятие с обязательным измерением температуры и опросом сотрудников, нанесены указатели социальной дистанции. На сайте института и информационных стендах размещена необходимая актуальная информация, выполнены другие рекомендации Роспотребнадзора», - говорится в сообщении.

Проведенный мониторинг также показал, что в ЦНИИТОЧМАШ имеется достаточный запас средств защиты персонала и дезинфицирующих средств в соответствии с перечнем Роспотребнадзора.