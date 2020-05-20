РИАМО - 20 мая. В социальных сетях проекта «Московское долголетие» пройдут занятия по садоводству для горожан старшего поколения, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Зрители узнают, как вырастить болгарский перец, как ухаживать за клумбой и молодыми многолетниками», - говорится в сообщении.

Также москвичам расскажут, как собрать на даче собственный флорариум, как ухаживать за миртом и фуксией и многое другое. Под руководством тренера участники проекта также узнают, как активность на огороде способна заменить поход в тренажерный зал.

Узнать, как москвичи серебряного возраста проводят время на огороде, можно в социальных сетях по хештэгу #ГероиКарантинаНаДаче. Поделиться своей историей может каждый участник проекта. Часть историй будет опубликована на страницах «Московского долголетия».