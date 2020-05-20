РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 мая. Строительство трехэтажной пристройки к Кадетской школе в подмосковных Люберцах завершено на 57%, сообщил журналистам начальник управления строительства администрации муниципалитета Дмитрий Жуков.

В среду Жуков посетил с инспекцией возобновившуюся стройку трехэтажной пристройки к Кадетской школе. Пристройка рассчитана на 200 мест. Там также будут актовый зал и пищеблок.

«С понедельника (18 мая - ред.) возобновились строительство пристройки к школе. Строительство завершено на 57%», - сказал Жуков.

Он пояснил, что строительство проводится в соответствии с разработанным стандартом безопасности проведения работ во время пандемии. На объекте находится порядка 70 рабочих. Ведутся работы по монтажу 3 этажа, по вентилируемому фасаду, а на первом этаже установили окна. Строительство планируют завершить к 1 сентября.

По словам начальника отдела подготовки строительства данного объекта Сергея Кузина, на стройке соблюдаются все меры безопасности: проводится дезинфекции помещений, проверка температуры у рабочих, снабжение масками и перчатками.