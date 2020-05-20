РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 мая. Жители Люберец могут присоединиться к zoom-тренировкам на портале «Живу спортом», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«На занятиях профессиональные спортсмены продемонстрируют комплексы упражнений по различным направлениям: йоге, кроссфиту, пилатесу, стретчингу, фитболу, зумбе и активному долголетию. Тренировки проходят ежедневно в 10:00, 11:00, 14:00 и 19:00», - говорится в сообщении.

Регистрация открыта на портале Живуспортом.рф. Необходимо выбрать направление, зарегистрироваться и получить ссылку на zoom-тренировку.