РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 мая. Городской округ Люберцы занял вторую позицию в майском рейтинге информационной активности учреждений культуры Подмосковья, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Для активного продвижения проводимых мероприятий учреждения культуры Московской области используют федеральный портал «PRO.Kультура.РФ». Особенно это важно сейчас, в период пандемии, когда главная роль отведена онлайн-мероприятиям», - сказал Ружицкий.

По словам главы Люберец, в прошлом году в округе было проведено более семи тысяч мероприятий в сфере культуры. А по результатам оценки качества работы культурно-досуговых учреждений Люберцы заняли первое место в Московской области.